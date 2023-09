Infarto su nave mercantile: elicottero dell’Aeronautica Militare soccorre 30enne | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella notte, un elicottero HH-139 B dell’80° Centro SAR (Search and Riesce – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a Ovest di Iglesias, costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 30 anni, di nazionalità turca, in pericolo di vita per gravi problemi cardiaci. L’uomo si era sentito male durante la navigazione e dopo la richiesta di aiuto da parte dell’equipaggio della nave alle stazioni di soccorso marittime è immediatamente scattata la procedura di emergenza ed il coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 4 ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero l’elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu.

L’equipaggio, un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore, è decollato dalla base sarda e dopo aver raggiunto l’imbarcazione, calato l’aerosoccorritore con verricello, ha eseguito il recupero – sempre con il verricello- dell’uomo barellato. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’intervento si è concluso alle 7 con il ritorno alla base.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Elicottero dell'Aeronautica Militare recupera 30enne colpito da infarto