Ingenuity batte nuovo record su Marte, si è spinto più in alto che mai

L’elicottero Ingenuity della NASA continua a spingersi oltre i confini del volo oltre la Terra. Sabato 16 settembre, il piccolo drone da 1,8 kg ha compiuto la sua 59ª impresa su Marte, volando più in alto che mai. “Ingenuity ha stabilito un nuovo record! Ha completato con successo il volo 59, volando alla sua altitudine più alta mai raggiunta: 20 metri. Il velivolo è rimasto in aria per 142,59 secondi,” hanno dichiarato i funzionari del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione. Il volo 59 è stato esclusivamente verticale. Secondo il registro di volo della missione, Ingenuity non ha coperto alcuna distanza orizzontale.

Il piccolo velivolo è atterrato con il rover Perseverance della NASA nel febbraio 2021 sul cratere Jezero, largo 45 km, che molto tempo fa ospitava un grande lago e un delta del fiume. Perseverance sta cercando segni di antica vita su Marte e sta raccogliendo campioni che verranno riportati sulla Terra in futuro. Ingenuity funge da scout per il rover, aiutando a trovare buoni percorsi per i viaggi e identificando obiettivi scientifici promettenti su cui indagare.

L’aereo ad ala rotante sta svolgendo questo lavoro nell’ambito di una missione estesa. La sua missione principale mirava a dimostrare che l’esplorazione aerea è possibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta. Ingenuity ha completato l’incarico nel corso di 5 voli pochi mesi dopo essere atterrato sul Pianeta Rosso, e poi ha continuato a volare.

Nel corso delle sue 59 imprese, Ingenuity ha percorso un totale di 13.304 metri ed è rimasto in volo per 106,5 minuti, secondo il registro di volo. Prima della missione 59, il limite di altitudine dell’elicottero era di 18 metri. I record di distanza e durata del volo singolo sono di 704 metri e 169,5 secondi, stabiliti rispettivamente nell’aprile 2022 e nell’agosto 2021.