I numeri impressionanti di Ingenuity: il piccolo drone marziano ha volato per la 56ª volta

MeteoWeb

Ingenuity continua ad aumentare il numero di voli sul Pianeta Rosso. Il piccolo drone-elicottero da 1,8 kg ha volato per la 56ª volta il 26 agosto, librandosi nei cieli di Marte per quasi 2,5 minuti. “Il Mars Helicopter ha completato il volo 56, viaggiando per 410 metri attraverso la superficie marziana a un’altitudine massima di circa 12 metri. L’obiettivo di questo volo era riposizionare l’elicottero,” ha dichiarato il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce la missione del piccolo velivolo.

Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance della NASA all’interno del cratere Jezero di Marte nel febbraio 2021. L’elicottero ha rapidamente completato la sua missione prevista di 5 voli, dimostrando che il volo a motore è possibile sul Pianeta Rosso nonostante la sua atmosfera sottile.

La NASA ha quindi concesso a Ingenuity un’estensione della missione, durante la quale l’elicottero funge da esploratore per Perseverance, a caccia di tracce di vita antica e raccoglitore di campioni. Il duo robotico sta lavorando insieme per esplorare il cratere Jezero, largo 45 km, che miliardi di anni fa ospitava un grande lago e un delta del fiume.

Ingenuity ha accumulato numeri impressionanti durante la sua permanenza sul Pianeta Rosso. Il piccolo drone ha coperto un totale di 12.914 metri di terreno nei suoi 56 voli ed è rimasto in volo per più di 100 minuti.