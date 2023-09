L’ISTAT partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori, appuntamento al 23 settembre

MeteoWeb

Divulgare la cultura statistica e promuovere le discipline STEM verso il più ampio pubblico: questi sono gli obiettivi della partecipazione dell’Istat alla Notte Europea dei Ricercatori 2023. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, coinvolge migliaia di ricercatori e istituzioni nei paesi dell’Unione, con lo scopo di avvicinare il mondo della ricerca al pubblico, far conoscere eccellenti progetti di ricerca e innovazione in Europa e stimolare l’interesse dei giovani per le carriere scientifiche. Inoltre, mira a dimostrare, in modo coinvolgente, l’impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone.

La Notte Europea dei Ricercatori offre numerose attività di divulgazione scientifica sia in presenza che online, a livello nazionale e con iniziative sul territorio, creando opportunità di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Quest’anno si svolgerà in 26 Paesi venerdì 29 settembre 2023.

Anche per l’edizione 2023, l’Istat partecipa a diversi progetti promossi da Consorzi di Enti scientifici e territoriali su tutto il territorio nazionale, con iniziative dedicate principalmente ai più giovani (il calendario delle attività dell’Istat verrà pubblicato nei prossimi giorni).