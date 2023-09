IT-Alert: oggi il turno di Abruzzo e Trento, domani il messaggio arriverà in Liguria e Lazio

MeteoWeb

Continuano le attività di test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando l’Italia. Oggi è stato il turno di Abruzzo e della Provincia Autonoma di Trento, domani di Liguria e Lazio. Il test nel Lazio era stato inizialmente programmato per il 21 settembre ma è stato rinviato per l’allerta gialla per temporali prevista sulla regione in quella giornata. Intorno alle ore 12 i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si trovano nell’area coinvolta ricevono un messaggio di test.

Gli obiettivi di questa attività sono quelli di far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando IT-Alert sarà operativo, verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio.

Per saperne di più vai su www.it-alert.gov.it