L’11 settembre 2001 l’attacco alle Torri Gemelle

MeteoWeb

L’11 settembre 2001, noto come 9/11, gli Stati Uniti sono stati colpiti da una serie di attacchi terroristici coordinati dal gruppo estremista al-Qaeda. Quella mattina, 19 terroristi dirottarono quattro aerei di linea. Due di questi aerei, il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, furono deliberatamente schiantati contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York City, causandone il crollo entro poche ore. Un terzo aereo, il volo American Airlines 77, colpì il Pentagono ad Arlington, Virginia. Il quarto aereo, il volo United Airlines 93, si schiantò in un campo in Pennsylvania dopo che i passeggeri tentarono di sopraffare i dirottatori.

In totale, quasi 3.000 persone morirono a causa degli attacchi, rendendolo il peggior attacco terroristico nella storia degli Stati Uniti. L’evento ha avuto profonde ripercussioni a livello mondiale, portando gli USA a intraprendere la “Guerra al terrore”, che includeva la guerra in Afghanistan. La sicurezza aerea e le politiche interne degli Stati Uniti sono state profondamente modificate in risposta agli attacchi.