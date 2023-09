La Grande Barriera Corallina “si è ripresa oltre le aspettative, ma ora incombe El Niño”

MeteoWeb

La Grande Barriera Corallina non è morta, ma non gode neanche di buona salute. La verità è complessa. Per capire cosa sta succedendo, bisogna andare oltre. Negli ultimi 37 anni, l’Australian Institute on Marine Science australiano ha monitorato la salute della barriera corallina più grande del mondo. Ogni anno gli scienziati aggiungono rilevazioni e analisi al set di dati, il più longevo e con la più ampia copertura della barriera corallina. Ciò consente all’AIMS di produrre aggiornamenti annuali per le regioni settentrionali, centrali e meridionali del Reef. Per tale motivo gli studiosi australiani hanno voluto fare chiarezza, rispondendo a una domanda: come sta la Grande Barriera Corallina?

Lo stato di salute della Grande Barriera Corallina

L’aggiornamento fornito quest’anno dipinge un quadro complesso. Non molto tempo fa la Grande Barriera Corallina stava vacillando per varie cause, che andavano dalle ondate di caldo marino allo sbiancamento dei coralli, fino ai danni causati dai cicloni, con la morte diffusa di molti coralli soprattutto durante le ondate di caldo del 2016 e 2017. Da allora, il Reef si è ripreso. Le condizioni generalmente più fresche di La Niña implicano che i coralli duri hanno recuperato una quantità significativa di terreno, ricrescendo da livelli molto bassi dopo un decennio di disturbi cumulativi per raggiungere livelli elevati nel 2022 su due terzi della barriera corallina.

Il Reef ha dimostrato un’impressionante capacità di riprendersi da disturbi diffusi, quando ne ha avuto la possibilità, hanno sottolineato gli esperti AIMS.

Cosa sta succedendo adesso?

Per valutare la situazione della Grande Barriera Corallina, un indicatore che l’AIMS utilizza è la copertura di coralli duri. È un indicatore affidabile e ampiamente utilizzato per determinare la salute della barriera corallina, ma non racconta tutta la storia. L’AIMS raccoglie anche dati dettagliati sulle popolazioni di coralli e pesci, diversità, complessità strutturale e abbondanza di coralli giovani. Gli studiosi australiani scattano anche fotografie digitali che vengono poi convertite in modelli fotogrammetrici 3D in modo da poter analizzare ciò che sta accadendo in modo più approfondito che mai.

Ecco, in dettaglio, cos’hanno scoperto i ricercatori AIMS: negli ultimi anni, il Reef è stato per lo più in condizioni di La Niña. Ciò ha dato alle parti settentrionali e centrali della barriera corallina, duramente colpite, la possibilità di iniziare la ripresa. Molte barriere coralline avevano un’alta percentuale di coralli Acropora. Queste specie sono state una parte vitale della barriera corallina in oltre 37 anni di monitoraggio, e probabilmente lo saranno per millenni. Questi coralli sono i più comuni su molte barriere coralline e crescono rapidamente. Per questo motivo tendono a dominare le tendenze nella copertura dei coralli duri. La nicchia ecologica naturale dei coralli Acropora è sempre stata quella di riempire rapidamente lo spazio vuoto, il che significa che tende a dominare le tendenze nel recupero dei coralli.

Alcune barriere coralline, però, si sono riprese con forza, altre molto poco. Alcune si stanno riprendendo con meno Acropora di prima, altre con più. Ogni barriera corallina sta tracciando il proprio percorso nel viaggio verso il recupero. Nel complesso, la copertura record di coralli duri osservata lo scorso anno è stata una buona notizia, sottolineano gli esperti AIMS, poiché rappresenta il recupero in gran parte della barriera corallina in assenza di comuni killer dei coralli.

Quest’anno, la rapida ripresa dei coralli si è interrotta. Alcune barriere coralline hanno continuato a riprendersi, ma queste sono state compensate da altre che hanno perso corallo. La perdita di coralli è dovuta agli effetti dell’evento di sbiancamento del 2022 nelle regioni settentrionali e centrali, alla predazione delle stelle marine corona di spine nelle regioni settentrionali e meridionali, ai danni causati dal ciclone tropicale Tiffany nel Nord e alla malattia dei coralli in alcune aree del Sud.

Il quadro è complesso: recupero qui, nuove perdite là. Anche se la ripresa segnalata lo scorso anno è stata una buona notizia, ci sono ancora delle sfide da affrontare. Lo spettro dello sbiancamento globale annuale dei coralli potrebbe diventare presto realtà. In questo momento, le ondate di caldo marino si stanno diffondendo nei bacini oceanici dell’emisfero settentrionale. Le temperature della superficie del mare sono molto al di sopra delle medie a lungo termine. Inoltre, il ritorno di El Niño sulla Grande Barriera Corallina dal 2016, implica temperature della superficie del mare più elevate, evidenziano gli studiosi australiani. Si ricordi che El Niño è stato tra i responsabili dello sbiancamento di massa e della morte di massa dei coralli nel 2016-2017.

La prognosi, insomma, è complessa e delicata. “Sì, il Reef si è ripreso oltre le nostre aspettative, ma ora il caldo è tornato,” concludono gli esperti AIMS. Il timore è che lo sbiancamento di massa del 2016 possa annullare tutta la recente ripresa.