“Lee” esplode in un uragano di categoria 5 nell’Atlantico: minaccia i Caraibi e gli USA

Mentre il picco della stagione degli uragani nell’Atlantico, il 10 settembre, si avvicina, l’uragano Lee, che si è sviluppato martedì 5 agosto nell’Atlantico centrale, era localizzato oltre 1000km a est delle Isole Sottovento dei Caraibi orientali nella tarda notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre. Lee si è rapidamente intensificato nel corso della giornata fino a diventare il primo uragano di categoria 5 della stagione nel bacino atlantico, con venti di 265km/h a, un grosso aumento rispetto a 128km/h delle 5:00 EDT di giovedì 7.

Finora in questa stagione, il bacino atlantico ha generato due uragani maggiori, Franklin e Idalia, che hanno entrambi raggiunto il picco di forza come uragani di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti tra 210 e 250km/h. Franklin ha attraversato i Caraibi orientali prima di attraversare l’isola di Hispaniola e rafforzarsi mentre proseguiva appena a nord-ovest delle Bermuda durante la seconda metà di agosto. L’uragano Idalia ha colpito gli Stati Uniti alla fine di agosto, causando devastazione nella Big Bend della Florida, lungo la costa del Golfo. Ora, l’uragano Lee è diventato ancora più forte sia di Franklin che di Idalia, raggiungendo lo status di Categoria 5 (venti sostenuti superiori a 252km/h) e diventando la tempesta più intensa della stagione.

Minaccia per i Caraibi

I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, affermano che l’uragano Lee potrebbe portare impatti dai Caraibi agli Stati Uniti e al Canada atlantico. Gli esperti americani affermano che Lee generalmente seguirà una traiettoria verso ovest-nordovest sull’Atlantico durante questo fine settimana. In questo momento, è probabile che la tempesta passi abbastanza lontano da Porto Rico e dalle Isole Sottovento settentrionali per evitare condizioni gravi. Tuttavia, la traiettoria di Lee sarà ancora abbastanza vicina alle isole da consentire pioggia e vento su Anguilla, Antigua, Barbuda e le Isole Vergini britanniche e americane questo fine settimana. Con l’anticipazione che alcune bande di temporali forti si sviluppino ben a sud del corpo principale dell’uragano, burrasche e venti in rinforzo si diffonderanno sulle isole da questa notte a lunedì 11 settembre.

Si prevede che l’afflusso di umidità tropicale e fasce di pioggia esterne da Lee porteranno quantità di precipitazioni di 25-50mm sulle Isole Sottovento settentrionali da questa notte a domenica 10. Nel frattempo, si prevede che le raffiche tropicali massime su queste isole raggiungeranno tra i 60 e i 100km/h mentre Lee passa a nord. Le raffiche saranno ben al di sotto del picco dei venti di Lee, con l’occhio dell’uragano che dovrebbe rimanere ben a nord-est.

Costa orientale degli Stati Uniti in allerta per gli impatti di Lee

Anche se Lee si sposta nelle acque dell’Oceano Atlantico, i meteorologi di AccuWeather affermano che esiste la possibilità che la tempesta in rafforzamento abbia un impatto sul Nord America, compresi gli Stati Uniti nordorientali e il Canada atlantico. Con l’avvicinarsi della tempesta alla costa orientale la prossima settimana, le spiagge si troveranno ad affrontare onde alte, oltre a un rischio significativo di pericolose correnti di risacca.

I meteorologi di AccuWeather stanno monitorando Lee da vicino e affermano che ci sono ancora diversi scenari futuri per quanto riguarda la traiettoria dalla metà della prossima settimana fino al prossimo fine settimana. Il momento in cui Lee virerà verso nord sarà il fattore principale nel determinare gli impatti esatti lungo la costa orientale. Con l’avvicinarsi di Lee, il comportamento della corrente a getto potrebbe determinare l’entità degli impatti diretti negli Stati Uniti. Sulla base della traiettoria prevista, non sono previsti impatti diretti come forti piogge e forti venti da Lee dalla Florida alla Carolina, stati che si stanno ancora riprendendo da Idalia.

Tuttavia, la storia potrebbe essere diversa più a nord, soprattutto nel New England. Se la corrente a getto oscillasse verso est lungo la costa atlantica ad un ritmo rapido, dovrebbe contribuire a proteggere tutta la costa orientale dalla pioggia diretta e dai forti venti provenienti da Lee. In questo scenario, le Bermuda potrebbero invece subire impatti più diretti. Tuttavia, se la corrente a getto fosse più forte, scendesse verso sud e si fermasse quando Lee si avvicina, la potente tempesta potrebbe essere trascinata vicino agli Stati Uniti dai venti durante la metà e l’ultima parte della prossima settimana.

“In questo momento, l’area degli Stati Uniti che ha davvero bisogno di prestare attenzione comprende località dalla parte superiore della costa medio-atlantica al New England“, ha detto Bernie Rayno, meteorologo capo di AccuWeather, aggiungendo che anche parti del Canada atlantico hanno probabilità di ricevere un impatto diretto da Lee alla fine della prossima settimana.

Anche se si prevede che Lee perderà intensità per quanto riguarda il vento mentre si sposta verso nord fuori dalle acque molto calde dell’Atlantico meridionale, la tempesta potrà comunque avere un forte impatto, con forti piogge, raffiche di vento e innalzamenti di marea.