Ciclone Daniel, catastrofiche alluvioni in Libia: Derna devastata, “temiamo 10mila morti” | FOTO e VIDEO

Dopo essersi lasciato dietro una scia di danni in Grecia, Turchia e Bulgaria, il ciclone Daniel ha causato inondazioni devastanti in Libia, distruggendo dighe e spazzando via interi quartieri in diverse città costiere nella parte orientale della nazione nordafricana. Il bilancio confermato è di 2mila morti, ma si teme che le vittime siano molte di più. La situazione è drammatica soprattutto a Derna, nel Nord/Est. “Mi aspetto che il bilancio raggiunga le 10mila vittime a causa delle inondazioni nella città di Derna. L’ospedale da campo è pieno di corpi. Non siamo ancora riusciti a raggiungere la maggior parte dei quartieri della città e chiediamo urgentemente il sostegno internazionale,” ha affermato il Ministro della Sanità libico Osman Abdel Jalil.

