La Luna quasi piena regala spettacolo nel cielo sopra Ispica

La Luna è pronta a regalare spettacolo nel cielo notturno. Ufficialmente piena alle 11:57 ora italiana di venerdì 29 settembre, la Luna Piena di settembre, nota anche come Luna del Raccolto, sarà anche una Superluna, l’ultima del 2023. Sarà nella costellazione dei Pesci e apparirà luminosa e piena anche il giorno precedente e successivo. Questa sera, infatti, è al 98% di fase e splende luminosa nella foto scattata da Gianni Tumino da Ispica, nel Ragusano.

Il nome “Luna del Raccolto” risale a centinaia di anni fa ed è dovuto al fatto che, sorgendo vicino al tramonto per alcune sere di seguito, forniva agli agricoltori luce extra per aiutarli nel loro lavoro, secondo Almanac.com. Tuttavia, stabilire quale Luna Piena venga chiamata Luna del Raccolto è tutta una questione di tempismo. È un nome dato in genere al plenilunio più vicino all’equinozio di settembre, secondo l’Adler Planetarium. I nomi alternativi dei nativi americani per la Luna Piena di settembre includono Drying Rice Moon, Falling Leaves Moon e Freezing Moon.

La “Luna del Raccolto” di quest’anno sarà la 4ª e ultima Superluna del 2023, e si verificherà 2 giorni dopo aver raggiunto il perigeo, il punto più vicino nella sua orbita alla Terra. Poiché sarà un po’ più vicina alla Terra rispetto alla media, apparirà leggermente più grande e luminosa del solito. Anche la Luna Piena dello Storione e la Luna Blu di agosto erano Superlune, così come la Luna Piena di Cervo di luglio. Sorgendo a circa 361mila km dalla Terra, la “Luna del Raccolto” sarà la 3ª Superluna più vicina dell’anno.