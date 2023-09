Maltempo Brasile: 50 vittime nel Rio Grande do Sul, si teme un nuovo ciclone

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime dei recenti e intensi temporali nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, è salito a 50, secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet). Si teme inoltre la possibile formazione di un nuovo ciclone extratropicale. Tra le vittime, una donna di 60 anni è deceduta quando la sua auto è stata trascinata via dalle acque di un torrente a Barra do Riveiro, nell’area metropolitana di Porto Alegre. Le operazioni di ricerca e soccorso stanno proseguendo: 9 le persone ancora disperse a causa delle inondazioni all’inizio del mese, che rappresentano la peggiore catastrofe naturale degli ultimi 40 anni per il Rio Grande do Sul. Nel frattempo, sono rimasti in stato di allerta 78 comuni nella regione, dato il persistente rischio di un nuovo ciclone.