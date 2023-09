Maltempo Campania: interrotta tratta della Circumvesuviana nel Napoletano

MeteoWeb

Giornata all’insegna del maltempo a Napoli e provincia: interrotta tratta della Circumvesuviana, con conseguenti disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. L’azienda ha comunicato: “Causa avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni Torre Annunziata-Poggiomarino e viceversa“. L’EAV ha spiegato inoltre che sulla tratta interessata è stato istituito servizio automobilistico sostitutivo. Soppressioni e ritardi anche su altre linee della Circumvesuviana.

