Maltempo Campania, prorogata allerta meteo: grandinate e strade come fiumi tra Napoli, Caserta e Benevento | FOTO e VIDEO

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo codice giallo in vigore, per piogge e temporali, fino alle 9 di domani mattina, domenica 24 settembre. Precipitazioni, grandine e vento forte, al momento, stanno determinando situazioni di criticità in gran parte della Campania. Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati. Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato, al momento, sono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento.

Situazione critica a Caserta e provincia, con grandinate e nubifragi abbattutisi su parte del territorio: numerosi gli allagamenti di strade, sottopassi e garage, gli alberi caduti, i disagi per gli automobilisti. A Caserta, il Comune ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti. “In seguito della bomba d’acqua che ha interessato la nostra città e il persistere di condizioni meteo avverse, il Comune di Caserta invita i cittadini a mantenere la massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario, prestando la massima attenzione nelle vicinanze degli alberi e ai sottopassi. È già stato allertato il Gruppo Volontari della Protezione Civile della Città di Caserta, che sta intervenendo nelle situazioni di maggiori criticità“. A lavoro anche i vigili del fuoco: in viale delle Industrie è crollato un albero mentre è completamente allagato il sottopasso pedonale di via Acquaviva, oggetto di lavori da parte del Comune, ma che ad ogni nubifragio si allaga. Strade come fiumi a Marcianise, ad Aversa e nel suo hinterland, come Casaluce e Casal di Principe.

Su tutta la regione potranno verificarsi ancora verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento.

