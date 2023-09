Maltempo, ciclone nel sud del Brasile: aumentano i morti, migliaia di evacuati

MeteoWeb

Il ciclone extratropicale che da ieri sta avanzando nel sud del Brasile ha causato almeno cinque morti e migliaia di evacuati negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Forti raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito circa 60 comuni del Rio Grande do Sul, dove quasi 4.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Quattro vittime sono state registrate nel Rio Grande do Sul, dove è in corso anche un’indagine per stabilire se un uomo sia morto per folgorazione a causa delle inondazioni provocate dall’innalzamento del fiume.

Il quinto decesso si è verificato nella vicina Santa Catarina, dove un uomo è stato ucciso da un albero caduto sul veicolo su cui viaggiava. Ci sono stati anche tre feriti sulla costa settentrionale di Santa Catarina: la tempesta ha fatto saltare gli argini dei fiumi e ha provocato grandinate e venti a oltre 100km/h.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso solidarietà alle famiglie colpite e ha promesso di “fare tutto il possibile per aiutare la popolazione” a superare questo momento. Il governatore del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ha dichiarato che la priorità è “salvare le famiglie rimaste isolate e preservare le vite”. “Le nostre squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono sul posto da ieri per assistere la popolazione. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per sbloccare gli accessi bloccati dalle piogge“, ha dichiarato.

La regione interessata dal maltempo, che confina con l’Uruguay e l’Argentina, è stata colpita da diversi cicloni da giugno. Leite ha ricordato che questo ciclone è il quarto evento meteorologico grave che colpisce il Rio Grande do Sul dallo scorso giugno, quando il passaggio di un altro ciclone extratropicale aveva causato la morte di 16 persone e circa 15.000 sfollati. A luglio, un altro ciclone ha causato un morto e una ventina di feriti e lasciato circa un milione di persone senza elettricità. Ad agosto ne è passato un terzo, ma non sono stati segnalati danni rilevanti.