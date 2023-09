Maltempo e alluvioni, Governo eroga in un’unica soluzione 76,5 milioni di euro a Emilia Romagna e Marche

MeteoWeb

Sono state erogate in un’unica soluzione le risorse già stanziate per il 2023 per un totale di 76,5 milioni di euro agli 89 comuni colpiti dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e Marche, inseriti in una allegato al decreto legge 64/2003 convertito in legge lo scorso 31 luglio. La norma ha infatti autorizzato il ministero dell’Interno a erogare in un’unica soluzione le risorse del Fondo di solidarietà comunale.

”Il trasferimento in una sola tranche – spiega il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, delegato al Dait – in luogo delle due previste per l’anno 2023, consentirà agli enti territoriali colpiti dall’alluvione di fronteggiare le improvvise spese connesse agli eventi alluvionali. Credo sia un importante e doveroso segnale di attenzione e vicinanza del Viminale nei confronti dei comuni colpiti dall’emergenza”.