Maltempo e incendi, Molise nella morsa di nubifragi e roghi boschivi | VIDEO

Molise nella morsa del maltempo e degli incendi. I nubifragi questa mattina hanno generato diversi allagamenti con conseguenti disagi per automobilisti e pedoni. Numerose le richieste di soccorso giunte da ieri sera alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Campobasso. Forti raffiche di vento hanno spazzato la zona tra Bojano e San Massimo, nell’area matesina, con numerosi alberi d’alto fusto abbattuti. In alcuni casi è rimasto interrotto il traffico sulle strade e si sono registrati danni alla linea elettrica. Inoltre, nella notte sono divampati incendi a Termoli, Larino, Montecilfone, Campomarino, San Martino, Portocannone, Montenero di Bisaccia. Le fiamme hanno distrutto aree boschive, sterpaglie e macchia mediterranea.

