Maltempo in Emilia-Romagna: torna la paura a Forlì, nubifragio all’alba | FOTO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito il Centro/Nord nelle scorse ore non ha risparmiato l’Emilia-Romagna: un nubifragio si è abbattuto su Forlì poco prima dell’alba, nei luoghi già colpiti dall’alluvione di maggio. In pochi minuti si sono registrati circa 45 mm di precipitazioni, mandando nel caos le fognature, non in grado di ricevere e smaltire tanta pioggia: segnalati diversi allagamenti, in modo particolare nelle zone della città già devastate dall’alluvione di maggio. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati, garage e piani terra invasi dall’acqua, così come per alcuni sottopassi viari. Il nubifragio è durato circa 20 minuti, sufficienti, però per fare rivivere l’ansia e la paura dello scorso maggio ai residenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: