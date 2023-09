Maltempo e frane: chiusa la SS18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea

MeteoWeb

In Basilicata è chiusa la SS18 “Tirrena Inferiore” tra il km 241,480 ed il km 241,920 a Castrocucco di Maratea, in provincia di Potenza (PZ). La chiusura è attiva dalle ore 21 di ieri, in quanto le forti precipitazioni che hanno interessato l’area hanno gravemente danneggiato il sistema di monitoraggio geotecnico del movimento franoso. Nel corso di queste ore, i tecnici di Anas e dell’impresa hanno già effettuato una serie di verifiche per quantificare l’entità del danno, la cui riparazione richiederà un intervento di approvvigionamento e sostituzione dei componenti danneggiati. Al momento non sussistono, quindi, le condizioni di sicurezza per la transitabilità della tratta stradale.

