Maltempo Grecia, “disastro biblico, 500 famiglie di turisti bloccate” in Tessaglia | VIDEO

“Ci sono molti turisti bloccati, stimo che in tutto il comune di Notio Pilio ci siano circa 500 famiglie di turisti greci e stranieri bloccate qui, che non possono spostarsi“. Lo ha dichiarato al sito “Kathimerini” Dimitris Parrisiadis, vicesindaco di Notio Pilio, nella regione della Tessaglia, zona duramente colpita dal violento maltempo generato dal ciclone Daniel. L’ondata di maltempo finora ha provocato 4 morti in Grecia e lasciato vaste aree sott’acqua.

“Il disastro è biblico. Ogni cosa è distrutta. La maggior parte dei villaggi è rimasta isolata”, ha aggiunto il vicesindaco. E le immagini che arrivano dalle aree colpite mostrano solo una enorme distesa d’acqua a coprire tutto: in alcuni casi, sono visibili solo i tetti delle case.

Nella stessa zona, nei pressi dell’insediamento balneare di Potistika, si cerca una coppia austriaca, dispersa da martedì 5 settembre. Secondo un aggiornamento dei Vigili del Fuoco, finora nelle aree colpite dalla tempesta sono state soccorse circa mille persone che erano rimaste intrappolate.