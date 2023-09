Notte di forte maltempo In Liguria: piogge torrenziali, punte di 130 mm nel Genovese | LIVE

MeteoWeb

Un’estesa struttura temporalesca sta assediando la Liguria dalla serata di ieri, con precipitazioni di intensità tra forte e molto forte accompagnate da intensa attività elettrica e locali colpi di vento.

Al momento, si segnalano accumuli impressionanti dalla mezzanotte, tra cui 130 mm a Nervi zona Canascra (Genova), 122 mm in località Reppia (Ne, Genova), 111 mm a Montesignano (Genova), 104 mm a Barbagelata (Lorsica, Genova). Arpal ha reso noto che alle precipitazioni in atto sta rispondendo il torrente Bisagno con un livello idrometrico in salita attualmente al di sotto della soglia di guardia. Polcevera e Sturla sono in debole e lenta salita nel tratto terminale. Visto il carattere temporalesco, sono possibili risposte repentine del reticolo idrografico minore. Prosegue il monitoraggio dalla SOR e dai reperibili del Centro Funzionale.

