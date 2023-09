Maltempo Liguria: piogge abbondanti nel Sanremese e nel Savonese, traffico in tilt a Genova

MeteoWeb

Piogge abbondanti si sono registrate nella notte in Liguria, in particolare nel Sanremese e nell’entroterra Savonese dove sono caduti fino a 70 mm di pioggia. Dai primi rilievi le abbondanti precipitazioni non hanno fatto registrare particolari criticità e non hanno causato alcun danno, secondo quanto ha confermato la Regione in una nota.

Salone nautico e maltempo hanno creato il caos traffico a Genova, con ripercussioni anche in autostrada. In mattinata si è creato un ingorgo alla Foce tra corso Italia e via Casaregis, dove è stata disposta la svolta a sinistra obbligatoria per i mezzi diretti in centro e in Sopraelevata. Quest’ultima è rimasta congestionata per diverse ore. Il traffico ha intasato anche galleria Mameli e via Barabino, corso Europa e corso Gastaldi. Ripercussioni sulla A7 e sulla A12 prima di Genova Ovest.

