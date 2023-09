Maltempo, la mareggiata fa cadere un tratto della diga foranea a Genova

MeteoWeb

La mareggiata degli ultimi giorni ha fatto crollare un tratto di una ventina di metri della diga foranea di Genova, all’altezza di Pegli. Lo squarcio è ben visibile da terra. Dalla Capitaneria di porto e dall’aeroporto non sono state segnalate criticità alla navigazione a causa del crollo, che è stato segnalato ai diportisti. In passato, si sono verificati altri cedimenti in quella parte della diga provocati sia dalle mareggiate che dai movimenti del fondale.