Maltempo, violento nubifragio manda Messina nel caos: pandemonio in centro, incidenti e città in tilt | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato – come ampiamente previsto – anche all’estremo Sud Italia e tra le ultime località raggiunte, nel tardo pomeriggio odierno, ha interessato anche lo Stretto di Messina con un violento temporale che ha colpito in pieno la città peloritana. Messina è andata letteralmente in tilt per il nubifragio che ha scaricato 41mm di pioggia a Giostra, 20mm a San Michele, 15mm a Gazzi, 14mm a Torre Faro. In provincia sono caduti 31mm a San Pier Niceto, 30mm a Piraino, 27mm a Gioiosa Marea e 14mm a Floresta, dove la temperatura è piombata a +14°C.

In città la temperatura è scesa a +22°C, ma le ripercussioni più gravi sono state provocate dagli allagamenti che hanno determinato danni e disagi alla circolazione. Numerosi gli incidenti stradali. La dirimpettaia Reggio Calabria è stata inizialmente risparmiata dai fenomeni più estremi: in città è arrivata una breve pioggia moderata e una notevole rinfrescata. Poi, però, intorno alle 20:15, si è scatenata una tempesta con grandine grossa.

Il nubifragio più violento, invece, ha interessato Scilla:

Maltempo, violento nubifragio anche a Scilla (Reggio Calabria)

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: