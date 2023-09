Maltempo, Michel: “immagini delle alluvioni strazianti, l’Ue è al fianco di Grecia, Turchia e Bulgaria”

MeteoWeb

“L’Europa è al fianco di Bulgaria, Turchia, Grecia e delle rispettive popolazioni, colpite da devastanti alluvioni”. Lo ha scritto su X (ex Twitter), Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo. “Le immagini delle devastanti inondazioni in Grecia, Bulgaria e Turchia sono strazianti. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno perso tutto. L’Ue è al vostro fianco. Faremo tutto il possibile per sostenervi nel momento del bisogno“, si legge nel messaggio di Michel.