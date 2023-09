Maltempo, violento nubifragio a Milano nella notte: esondato il Seveso | FOTO

MeteoWeb

Violento nubifragio nella notte su Milano. Come riferisce l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile della città, Marco Granelli, il sottopasso di via Negrotto è stato completamente allagato a causa delle intense precipitazioni, con più di 2 metri di acqua. Colpita la zona Ovest e Nord/Ovest della città, con oltre 60 mm di acqua in 3 ore.

Il maltempo ha fatto salire i livelli del Seveso, che è esondato in via Valfurva, ma dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. “Nuova pioggia in arrivo su Milano Nord – ha sottolineato l’assessore – mentre sta scendendo la nuova ondata di piena del Seveso. Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria. Intanto si controlla anche il Lambro“. Le idrovore sono al lavoro per eliminare l’acqua dal sottopasso Negrotto allagato.

