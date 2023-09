Maltempo, anche oggi nubifragi, grandine e vento a Genova: picchi di oltre 80mm

MeteoWeb

Anche oggi forti temporali hanno colpito la Liguria e l’area di Genova, determinando qualche problema per la Millevele Iren 2023. I dati pluviometrici più rilevanti della giornata indicano 84mm a Genova Prà, 36mm a Genova Multedo, 28mm a Genova San Fruttuoso, 27mm a Genova Fabbriche, 22mm a Genova Sestri Ponente e Genova Nervi Canascra. Il nubifragio che ha colpito la città ha prodotto anche grandine e ha fermato per un’ora la Millevele Iren 2023. Il comitato organizzatore, infatti, ha deciso di annullare la veleggiata.

La mattinata della Millevele era iniziata con ottime premesse, con un’onda residua da Scirocco e vento dalla stessa direzione di circa 18 nodi. Tutti gli equipaggi hanno indossato la cerata e si sono avvicinati verso la linea di partenza in vista della partenza delle 11. Pur in presenza di una situazione di instabilità di difficile lettura, il Comitato organizzatore, dopo aver disposto la linea di partenza e le boe di percorso, ha dato il via alla flotta di oltre 200 barche. Dopo circa un’ora dalla partenza, la formazione di un temporale sul campo di regata ha portato il Comitato organizzatore ad annullare la veleggiata e rimandare le barche in porto, considerato che la Millevele è una veleggiata e una festa del mare con la sicurezza al primo posto. “È sempre un dispiacere annullare una veleggiata – ha detto il Presidente dello Yacht Club Italiano Gerolamo Bianchi, anche lui a bordo del 65′ Indomabile Pensiero – ma il comitato ha dimostrato buonsenso e prudenza”. Il temporale è passato velocemente sulla flotta in ritirata, portando pioggia, grandine e colpi di vento, causando qualche danno alle imbarcazioni, ma senza ulteriori conseguenze.

