Maltempo Piemonte: frana blocca strada tra Ossola e Svizzera

Traffico bloccato a causa del maltempo lungo la strada cantonale delle Centovalli, l’arteria internazionale che collega la Valle Vigezzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola, a Locarno, nel Canton Ticino. Una frana innescata dalla pioggia, nei pressi di Verdasio, ha causato l’interruzione viaria. Pesanti le conseguenze sulla circolazione sia in territorio italiano che svizzero.

