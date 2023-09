Forte maltempo in Piemonte, risveglio imbiancato a Torino: città “mitragliata” dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una vasta area depressionaria, in discesa dal Mare del Nord, ha convogliato correnti umide meridionali sul Piemonte, che hanno determinato tempo perturbato e fenomeni intensi sulla regione nelle scorse ore. Forti temporali hanno colpito in particolare la pedemontana occidentale tra Cuneese e Torinese con locali nubifragi e grandinate. Proprio la grandine ha imbiancato Torino stamattina, cadendo con intensità e creando anche momenti di timore nei residenti, lasciando strade e paesaggi imbiancati, con un crollo termico di circa 4°C. Nella serata di ieri un’altra forte grandinata si è abbattuta su Leini.

Maltempo, Torino "mitragliata" dalla grandine

Grandinata sulla tangenziale Ovest di Torino

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: