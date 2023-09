Maltempo, il Cdm proroga lo stato emergenza per i comuni di Massa e Carrara

MeteoWeb

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara“. È quanto si legge nel comunicato di fine seduta del Cdm.