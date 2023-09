Maltempo Puglia, potente downburst a Modugno: caos alla festa patronale | VIDEO

MeteoWeb

Sulla Puglia da gennaio ad oggi si sono abbattuti 66 eventi estremi tra tempeste di vento, fulmini, nubifragi, tornado e grandinate che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne. A proposito dei forti temporali di ieri Coldiretti Puglia parla di “bollettino di guerra in campagna dopo la violenta ondata di maltempo, con tempeste di fulmini, grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento, che ha colpito oliveti e vigneti, con danni a macchia di leopardo“. Tra le località più colpite anche Modugno, dove la festa patronale è stata rovinata dal maltempo: un potente downburst ha spazzato via le bancarelle provocando danni e tanta paura.

