Maltempo Sicilia, piogge e temporali sulla fascia tirrenica: allagamenti a Palermo

Piogge e temporali stanno colpendo oggi la Sicilia, in particolare la fascia tirrenica dell’isola. Segnaliamo 41mm caduti a Pettineo, 35mm a Calatafimi, 32mm a Novara di Sicilia, 31mm a Linguaglossa, Fiumedinisi, 29mm a Patti, 27mm a Castelbuono, 25mm a Cesarò Monte Soro, 23mm a Lascari, 19mm a Monreale. A Palermo, sono caduti finora 15mm, sufficienti a provocare allagamenti e problemi agli automobilisti. Diverse le chiamate arrivate al numero unico di soccorso 112 a causa del maltempo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per soccorrerne diversi automobilisti, rimasti impantanati con le vetture nella zona dello Zen, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Disagi anche nel pta della Guadagna dell’Asp di Palermo, dove le auto sono rimaste bloccate nel parcheggio allagatosi a causa della pioggia.

