Maltempo Sicilia: grandinata a Ribera, danni alle colture

A causa dei danni provocati ieri dal maltempo, il sindaco di Ribera (AG) Matteo Ruvolo ha annunciato l’avvio delle procedure per chiedere al governo della Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Una violenta grandinata ha compromesso diverse coltivazioni, soprattutto agrumeti ed uliveti. “Ho effettuato personalmente dei sopralluoghi, accertando una situazione effettivamente grave, si rischiano gravi conseguenze economiche,” ha affermato il primo cittadino. Il Comune ha invitato gli imprenditori agricoli che hanno subito danni a segnalarli all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Agrigento per il tramite della Condotta agraria.

