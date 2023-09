Ondata di maltempo in Spagna: grandinate estreme e piogge alluvionali nell’Est e alle Baleari | VIDEO

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Est della Spagna e sta causando non pochi disagi in diverse zone. Forti temporali e grandinate hanno causato inondazioni a Cuenca, con gravi danni per i raccolti in alcune parti di Valencia e piogge a Palma di Maiorca. A Motilla del Palancar (Cuenca), forti piogge hanno causato inondazioni importanti.

La città di Iniesta, a Cuenca, è stata una delle più colpite dalle forti piogge, che hanno causato l’allagamento di più di un centinaio di case. A Palma di Maiorca un nubifragio con raffiche di vento a 45 km/h ha fatto cadere circa 7 mm in appena 1 minuto. In diverse zone di Valencia, forti grandinate hanno colpito diversi vigneti, distruggendo i raccolti di uva.

Le piogge sono cadute con forza all’alba nel Sud della Catalogna e hanno fatto registrare record di precipitazioni che hanno raggiunto i 93,2 litri per metro quadrato a Torredembarra (Tarragona).

Grandinata estrema distrugge vigneti a Valencia

Maltempo: nubifragio con violente raffiche di vento a Palma di Maiorca

Maltempo in Spagna, violento temporale a Valencia