Maltempo Spagna: piogge torrenziali e potenti raffiche di vento nell’Est

Piogge torrenziali e potenti raffiche di vento nelle scorse ore hanno creato il caos nell’Est della Spagna, in particolare in località della Comunità Valenciana. In particolare, nella notte è stata colpita da intense precipitazioni la comarca de La Ribera. Allagamenti e altre criticità sono stati segnalati in diversi spazi pubblici e in numerose abitazioni private. Danni e disagi tra martedì sera e la giornata di ieri anche a Burriana e Nules in provincia di Castellón, più a Nord, a causa di un violento downburst.

La regione valenciana di La Ribera ha registrato piogge torrenziali tra le 4 e le 6 di questa mattina, tra i comuni di Algemesí, Albalat, Polinyà e Sueca, che hanno accumulato tra i 150 e i 200 litri per metro quadrato. tra 80 e 90 in meno di un’ora: lo ha reso noto l’Agenzia meteorologica statale AEMET, che ha diramato un’allerta rossa sulla costa meridionale di Valencia.