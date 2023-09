Forte maltempo in Spagna per l’ex uragano Franklin: inondazioni e furiose grandinate nel nord | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forte maltempo sul nord della Spagna nelle scorse ore a causa degli effetti dell’ex uragano Franklin. Particolarmente colpita da grandinate eccezionali e forti piogge l’area tra la regione di Madrid e la Navarra. Violente grandinate hanno imbiancato la Ribera de Navarra, provocando danni in località come Cintruénigo, Fitero e Corella. La grandinata è iniziata intorno alle 3 del mattino e ha ricoperto di bianco le strade. In alcuni casi, la grandine è caduta in quantità enormi, tanto da costringere all’uso di ruspe per liberare le strade. È in corso, inoltre, la valutazione dei danni alle colture di ulivo, uva o mandorli.

Si sono verificate anche inondazioni a causa di intensi nubifragi che hanno scaricato 80-100mm di pioggia in un’ora. Secondo Meteonavarra, a Corella sono stati registrati 36mm, mentre a Estella sono caduti 61mm, 66mm a Goñi e 50mm a Leizego. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano strade allagate e trasformate in fiumi dalle forti piogge.

Eccezionali accumuli di grandine in Navarra

Fiumi di acqua e grandine a Corella, in Spagna

Foto



/