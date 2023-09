Spagna travolta dal maltempo: alluvioni lampo e piene improvvise, situazione drammatica anche a Madrid | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Spagna lo scorso fine settimana: le strade si sono trasformate in fiumi, intere città sono rimaste isolate, innumerevoli le case invase dall’acqua. Le piogge torrenziali hanno colpito gran parte del Paese, compreso l’arcipelago delle Baleari. L’Agenzia Meteorologica Statale AEMET ha avvisato che potranno verificarsi situazioni di pericolo a seguito di piogge molto violente e concentrate nel tempo, che saranno seguite anche da precipitazioni torrenziali e persistenti: è la tipica situazione meteorologica che, alla fine dell’estate, può innescare alluvioni lampo e piene improvvise di corsi d’acqua. Viene indicata come “DANA” (Depressione Isolata nei Livelli Alti), cioè un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale.

Secondo il Ministero dell’Interno, che ha diramato l’allerta su gran parte del Paese, le piogge colpiranno tutte le regioni della Spagna tranne le Canarie, interessando quindi l’intera penisola iberica.

Sono stati oltre 1.250 gli interventi d’emergenza dei vigili del fuoco a Madrid, colpita dai violenti temporali. Situazione critica soprattutto nelle località di Aldea del Fresno, Villa Del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Navalcarnero e El lamo. Gli interventi hanno riguardato in particolare allagamenti su strade, autostrade e nelle case. Il direttore dell’Agenzia per la Sicurezza e l’Emergenza del 112 di Madrid (Asem 112), Pedro Ruiz, ha riferito di “numerosi salvataggi di persone nelle case e nei veicoli“. Diverse linee della metropolitana sono state chiuse per l’accumulo di acqua causato dalle violente e incessanti piogge.

