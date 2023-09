Maltempo, temporali sulle Adriatiche: nubifragi e allagamenti a Ferrara, Bologna e Fermo | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha interessato anche le regioni adriatiche oggi. In particolare, forti temporali hanno colpito Emilia Romagna e Marche nel tardo pomeriggio. In Emilia Romagna, la zona più colpita dal maltempo è quella del Ferrarese, dove segnaliamo: 51mm a Ferrara, 38mm a Cocomaro di Cona, 36mm a Cocomaro di Focomorto, 28mm a Bando, 27mm ad Aguscello. Un intenso nubifragio si è abbattuto anche sulla città di Bologna, scaricano 23mm di pioggia in circa un’ora a partire dalle 18:30. La città è stata colpita anche dalla grandine, con chicchi caduti pure in Piazza Maggiore. Nelle ultime due ore, sono diverse decine le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco di Bologna a causa del maltempo. Tanti cittadini hanno chiesto l’intervento del servizio spurghi per allagamenti di lieve entità di cantine e altri locali. Nella maggior parte dei casi, i danni sono stati di lieve entità. Gli interventi sono ancora in corso.

Temporale con grandine a Bologna

Maltempo Marche: alberi caduti e cantine allagate

I temporali non hanno risparmiato le vicine Marche: colpiti in particolare il Fermano e l’Ascolano. Segnaliamo 37mm di pioggia caduti a Fermo, 34mm a Ripatransone, 32mm a San Benedetto del Tronto, 30mm a Offida, 29mm ad Amandola, 24mm a Grottammare, 21mm a Carassai e Grottazzolina. Il nubifragio e le raffiche di vento hanno causato danni e disagi a Fermo e nei Comuni limitrofi. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per alberi pericolanti o rami caduti in strada ma anche per alcuni garage e cantine allagati. Sono stati finora 15 gli interventi dei realizzati dai Vigili del Fuoco. Ora il maltempo sta dando una tregua al Fermano.

