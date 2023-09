Maltempo, temporali su buona parte del Piemonte: colpito anche il resto del Nord nelle prossime ore | VIDEO

MeteoWeb

Dalle 4:30 del mattino, inoltre, forti temporali hanno colpito le aree pedemontane del Piemonte comprese tra Torinese, Canavese, Biellese e alto Vercellese, ma localmente anche in pianura sul Chierese. Violenti nubifragi in particolare nella zona di Ivrea (TO), con locali allagamenti, grandine e intensa attività elettrica. Dal primo pomeriggio, altri temporali hanno iniziato a svilupparsi in Piemonte e ora interessano buona parte della regione. In particolare, un forte temporale con grandine si è verificato lungo l’autostrada A4 Torino–Milano all’altezza di Santhià (VC).

I dati pluviometrici più significativi delle ultime 24 ore finora indicano: 77mm a Crodo, 57mm a Meugliano, 46mm a Sparone, 43mm a Pettinengo, Rosone, 42mm a Fomarco, 41mm a Pizzanco, Cavallaria, 34mm a Parella, 26mm a Biella, Buttigliera d’Asti, 24mm a Domodossola, Montechiaro d’Asti, Albano Vercellese.

Le temperature sono in calo. Si registrano valori di +23-24°C in pieno pomeriggio nelle aree centrali della regione colpite dal maltempo, mentre sulle aree orientali la colonnina di mercurio segna +25-26°C.

Piogge e temporali continueranno anche nelle prossime ore, con rischio di locali grandinate anche di dimensioni medie, nubifragi con locali allagamenti e raffiche di vento. Questa situazione si ripeterà poi nella giornata di domani, giovedì 14 settembre, ma i fenomeni dovrebbero esaurirsi per la giornata di venerdì 15.

Nel corso delle prossime ore, piogge e temporali interesseranno anche parte di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto e Friuli Venezia Giulia settentrionali.

Maltempo Piemonte, temporale a Chivasso

