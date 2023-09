Maltempo, primi temporali in Sicilia: piogge intense e allagamenti a Tremestieri Etneo | VIDEO

MeteoWeb

Ultimo giorno di settembre all’insegna dell’instabilità pomeridiana, che continua ad insistere all’estremo Sud. Dopo i forti temporali che ieri pomeriggio hanno provocato grandinate e nubifragi in Calabria e Sicilia, anche nelle prossime ore sono attesi fenomeni intensi, nelle medesime regioni. Poco prima delle 13 piogge intense hanno iniziato a colpire diverse località siciliane, tra cui Tremestieri Etneo (CT), come mostrano i video realizzati da Salvo Santapaola. Si segnalano inoltre, i primi accumuli rilevanti, tra cui i 23 mm di Nicolosi (CT).

Maltempo in Sicilia, piogge intense e allagamenti a Tremestieri Etneo

