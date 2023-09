Maltempo, forti temporali al Sud: nubifragio e grandine a Bianchi, nel Cosentino | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali termoconvettivi stanno colpendo le zone interne della Calabria, la Sicilia orientale, il sud della Basilicata e in maniera più contenuta le coste occidentali del Salento. I fenomeni più intensi sono in atto in Calabria, dove in alcune zone i temporali hanno scaricato addirittura grandine di medie dimensioni. È il caso di Bianchi, nel Cosentino, e della zona del Reventino, nel Catanzarese. La stazione meteorologica di Bianchi ha registrato un accumulo di ben 48mm.

In Sicilia, spiccano i 21mm a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, 10mm a San Pier Niceto e Montalbano Elicona, nel Messinese, e 7mm a Randazzo, nel Catanese.

Temporale con grandine a Bianchi, nel Cosentino

