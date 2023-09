Maltempo, forti temporali al Sud: nubifragio con grandine a Manduria, nel Salento | VIDEO

MeteoWeb

Domenica di forti temporali al Sud. I più intensi in questo momento sono in atto nel Salento, nel Crotonese e nell’area dello Stretto di Messina. In Puglia, un forte temporale, con grandine e forti raffiche di vento, ha colpito Manduria (Taranto), dove sono caduti 31mm di pioggia in poco più di un’ora. Segnaliamo anche 14mm nella vicina Francavilla Fontana, dove la temperatura è scesa da +22°C a +16,5°C dopo l’arrivo del temporale.

Nelle scorse ore, forti temporali hanno colpito anche la Campania, scaricando, nel Napoletano, 34mm a Casandrino, 19mm a Napoli Fuorigrotta, 17mm a Ercolano, 16mm a Bosco di Capodimonte. Piogge hanno interessato anche le altre province della regione, ma con quantitativi cumulati inferiori, fino a 10-13mm.

Le temperature al Sud registrano finalmente un deciso calo dopo il caldo dei giorni scorsi. Segnaliamo le seguenti temperature massime: +27°C a Enna, Caltanissetta, +26°C a Palermo, Trapani, Napoli, Caserta, Benevento, Lecce, Taranto, +25°C a Brindisi, +24°C a Cosenza, Messina, Avellino, +23°C a Bari, Foggia, +22°C a Isernia, +21°C a Campobasso e Termoli.

