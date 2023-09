Maltempo, forti temporali e temperature autunnali sulla Sicilia orientale | LIVE

MeteoWeb

Mentre al Centro-Nord è stata un’altra giornata di sole, il Sud fa i conti con l’instabilità a causa degli effetti del ciclone Daniel che si trova tra Ionio ed Egeo. Forti temporali stanno colpendo in questo momento la Sicilia orientale. I fenomeni più intensi sono in atto tra Catanese ed Ennese, ma anche Siracusano e Ragusano e nello Stretto di Messina. Altri forti temporali sono in atto in mare davanti all’Agrigentino e deboli piogge stanno già interessando la terraferma. Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, segnaliamo finora: 20mm a Nicolosi, 18mm a Pedara, 17mm ad Acireale, 15mm a Noto, 14mm a Belpasso, 12mm a Novara di Sicilia, 11mm a Catania Trappeto.

Nelle aree colpite dal maltempo, le temperature sono autunnali. Alle 18:30 si registravano, appena +17°C a Pedara, +18°C a Nicolosi, +20°C a Catania Trappeto e Acireale, +21°C ad Augusta, Mirabella Imbaccari, +22°C a Siracusa.

Altri forti temporali si trovano in prossimità della costa occidentale di Malta.

Nella notte e nel corso della mattina, forti temporali hanno colpito anche parte della Calabria, soprattutto l’Aspromonte e la Sila. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 27mm a Camigliatello Monte Curcio, 26mm a Gambarie, 25mm sul Lago Cecita, 21mm a Savelli, 18mm a Foresta, 15mm a Longobucco, Mongiana, 14mm a Petronà, 13mm a Serra San Bruno, 12mm a Fabrizia, 11mm a Cittanova.

