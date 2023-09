Maltempo, forti temporali in varie regioni: 43mm a Voghera, shelf cloud “saluta” Genova | FOTO

MeteoWeb

Forti ma isolati temporali stanno colpendo varie regioni d’Italia dal pomeriggio. Al momento, i più intensi sono in atto tra Liguria di Levante, Emilia Romagna occidentale e Lombardia sudoccidentale. Proprio in Lombardia, nello specifico nel Pavese, si registrano le piogge più rilevanti, con 43mm caduti a Voghera, 23mm a Pavia, 22mm a Zinasco Vecchio, 10mm a Castelletto di Branduzzo e Ottobiano. Nel pomeriggio, una bellissima shelf cloud (o nube a mensola) è passata davanti a Genova (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il grosso del temporale è stato in mare ma sulla terraferma si registrano 22mm di pioggia a Oliveto Zoagli, 20mm a Villa Oneto, 15mm a Genova Cornigliano, 14mm a Genova Nervi. Segnaliamo anche 18mm a Laigueglia, nel Savonese.

Altri nuclei temporaleschi più isolati sono attivi al confine tra Puglia e Basilicata, in particolare tra Barese e Materano, e nel Chietino, in Abruzzo. Nel primo pomeriggio, invece, un temporale ha prodotto 24mm di pioggia a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Segnaliamo anche 11mm ad Appignano (Macerata) e 10mm a Jesi (Ancona).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: