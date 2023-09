Maltempo in Trentino, frane sul Monte Casale e sui Lessini

MeteoWeb

Le intense piogge di ieri hanno causato frane in Trentino: si segnalano in particolare uno smottamento sul Monte Casale, la montagna che sovrasta l’abitato di Pietramurata nel Comune di Dro, avvenuta ieri attorno alle 17, e uno avvenuto stamattina verso le ore 6 lungo la strada provinciale 211 dei Monti Lessini, al km 3+100.

Dai rilievi effettuati stamattina dal Servizio geologico provinciale, è stato precisato che la frana sul Monte Casale non ha investito la ferrata Che Guevara, che comunque era già chiusa al pubblico. La provinciale 211 dei Lessini è stata chiusa per disgaggi e controlli fino alle ore 11.30 e poi riaperta; all’inizio della prossima settimana saranno effettuati ulteriori lavori di disgaggio che potranno richiedere chiusure temporanee di breve durata.

