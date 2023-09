Maltempo: dall’UE 20,9 milioni per l’alluvione nelle Marche del 2022

MeteoWeb

Il Consiglio dell’UE ha dato il via libera alla proposta della Commissione europea di stanziare 20,9 milioni di euro per fornire aiuti di emergenza all’Italia in seguito alle alluvioni che hanno colpito nel settembre 2022 le Marche. L’assistenza rientra nell’ambito di un pacchetto di aiuti più ampio per un totale di 454,8 milioni di euro, di cui 33,9 milioni per fornire assistenza alla Romania a seguito di una grave e diffusa siccità e 400 milioni per aiuti alla Turchia a seguito dei gravi terremoti che hanno colpito le regioni di Kahramanmaras e Hatay nel febbraio 2023.