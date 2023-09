Clima, decine di migliaia in piazza a Berna: “la politica dorme” | FOTO

MeteoWeb

Grande manifestazione per il clima a Berna, capitale della Svizzera. Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione proclamata da un centinaio di organizzazioni sotto lo slogan “Agire ora!”. Gli organizzatori chiedono l’adozione di misure di “giustizia climatica” per combattere le diseguaglianze già esistenti a livello globale, recita una nota di Alleanza per il Clima Svizzera. Gli organizzatori parlano di circa 60.000 partecipanti. Il corteo è partito dalla zona della stazione di Berna per arrivare al Palazzo federale nel centro della città. “Le foreste bruciano, i ghiacci dell’Artico si sciolgono, la politica dorme”, è stato uno degli slogan portati in piazza. “Se il clima fosse stato una banca, lo avremmo salvato molto tempo fa“, è un altro degli slogan scanditi.