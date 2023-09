Marocco: dopo il caldo estremo ora è allerta per forti piogge e vento

MeteoWeb

Dopo i diversi record di temperatura, ora in Marocco è allerta maltempo per alcune province del Nord/Est. La Direzione generale della meteorologia ha diramato un avviso codice arancione per domani, annunciando forti piogge, accompagnate da intense raffiche di vento. Questi rovesci (25-45 mm) sono attesi dalle 15 alla mezzanotte, nelle province di Taourirt, Nador, Berkane, Driouch, Guercif e Boulemane.