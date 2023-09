Medicina di alta quota e vulcanologia: all’Osservatorio Etneo un incontro sugli ambienti estremi

MeteoWeb

Venerdì 29 settembre presso l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OE) si terrà la sessione “La montagna degli ambienti estremi” nell’ambito del Convegno Nazionale della Società Italiana di Medicina di Montagna (SIMeM). L’incontro vedrà la collaborazione dei medici specialisti in medicina di montagna con i ricercatori dell’INGV-OE, offrendo un’opportunità unica di condivisione di conoscenze e competenze in due ambiti affascinanti ma spesso distinti: la medicina di alta quota e la vulcanologia.

La sessione toccherà tematiche cruciali per coloro che si occupano di salute in ambienti estremi tra cui l’acclimatamento e le malattie d’alta quota, le malattie da calore e i danni della pelle, l’impatto delle emissioni vulcaniche sulla salute. Al termine delle relazioni, si darà ampio spazio alla discussione scientifica per lo scambio di conoscenze ed esperienze in campi diversi tra loro.