Messina: soccorsa bagnante in difficoltà in zona Torre Faro

Nella giornata di ieri, 27 settembre, intorno alle 15 una 32enne si è trovata in difficoltà nelle acque antistanti Torre Faro, ed è stata subito soccorsa da un’imbarcazione di passaggio. Nel dettaglio, è pervenuta una segnalazione telefonica alla Sala Operativa della Guardia Costiera circa la presenza di una persona che si trovava in acqua, a circa 800 mt. dalla costa, ed appariva in difficoltà. Prontamente è stato disposto l’immediato invio nella zona della dipendente Motovedetta di soccorso, la CP 852 , e del battello veloce GC A 82 nonché di una pattuglia terrestre. Fortunatamente la donna è stata, nell’immediato, recuperata a bordo di una imbarcazione privata che si trovava in zona Torre Faro. Le Motovedette della Capitaneria di porto hanno provveduto a scortare il natante con la persona in difficoltà presso la spiaggia antistante. Sul litorale il convoglio è stato assistito dalla pattuglia terrestre della Guardia Costiera che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per sottoporre la donna alle prime cure del caso.

“Si raccomanda prima di fare un bagno, considerato che il meteo ancora lo permette, di verificare le condizioni di forma personali e del mare e di usare cautela tenendo a mente che nello Stretto di Messina agiscono forti correnti che possono mettere in serie difficoltà i nuotatori,” ha evidenziato la Guardia Costiera in una nota.