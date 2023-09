Meteo estremo, gli italiani hanno paura ma non credono dipendano dal cambiamento climatico: “si faccia meglio manutenzione”

MeteoWeb

Gli italiani hanno paura di essere colpiti dai fenomeni meteo estremi, ma non li attribuiscono al cambiamento climatico: soltanto il 25% degli intervistati in un autorevole sondaggio dell’istituto Emg per Agorà attribuisce al clima che cambia la responsabilità dei fenomeni meteo estremi che colpiscono l’Italia. Per la stragrande maggioranza (56%) il problema è la mancata manutenzione del territorio, poi c’è un altro 9% che considera responsabile l’abusivismo edilizio e un 5% che ritiene sia naturale per le caratteristiche del territorio. Un altro 5% non sa e non risponde.

Secondo il sondaggio, il 66% degli italiani è preoccupato che pesanti alluvioni come quella che ha colpito nei mesi scorsi l’Emilia Romagna possa verificarsi nel proprio territorio mentre soltanto il 21% si sente al sicuro. La percentuale dei preoccupati è tanto più elevata quanto più si scende verso Sud: il 62% dei cittadini del Nord, il 66% dei cittadini del Centro e il 75% dei cittadini del Sud. Ma sulle cause di questi rischi, gli italiani sono molto più saggi rispetto alla narrazione catastrofista: forse qualcuno può pensare che il 75% degli italiani sia “negazionista“? In realtà il 75% degli italiani si affida alla scienza, quella seria e non urlata dalla politica sui grandi media.